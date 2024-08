¿Conoce usted las alertas sobre las estafas de contratistas? Consejos para evitar las estafas después de Beryl

Los estafadores suelen aparecer después de una gran tormenta o desastre. El Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance, TDI, por su nombre y siglas en inglés) tiene consejos para ayudarle a reconocer y evitar las estafas comunes de contratistas.

Estafas comunes de los contratistas

La estafa: Un contratista le pide que firme algo antes de darle un estimado de reparaciones.

Qué hacer: Lea detenidamente cualquier documento. Asegúrese de que no es un contrato, o podría verse obligado a pagar una factura sin haber visto un estimado.

La estafa: Un contratista le pide que firme un contrato con secciones en blanco.

Qué hacer: No lo haga. Nunca firme un contrato con espacios en blanco. El contratista podría añadir información más tarde con costos más elevados u otros trabajos.

La estafa: El contratista le ofrece no cobrarle el deducible o "incluirlo como parte de la oferta".

Qué hacer: Use otro contratista. Es ilegal que un contratista no le cobre el deducible o le prometa un reembolso por la cantidad. El deducible es su responsabilidad, y su compañía de seguros podría pedirle prueba de que lo pagó.

La estafa: El contratista le pide un anticipo grande o el pago completo por adelantado.

Qué hacer: Nunca pague toda la cantidad por adelantado y desconfíe si un contratista le pide una cantidad grande con anticipación. Cuando se declara un desastre, es ilegal que los contratistas de fuera de su área le pidan el pago antes de empezar el trabajo.

Seleccione un buen contratista

Para evitar estas y otras estafas:

Trate de usar contratistas locales si es posible.

No pague con dinero en efectivo. Si paga con cheque o tarjeta de crédito creará un registro de sus pagos al contratista.

Obtenga varios estimados para determinar cuáles son demasiado altos o buenos para ser ciertos.

El estimado debe incluir el nombre, número de teléfono y dirección de la empresa.

Llame al Better Business Bureau y verifique las referencias del contratista.

Pídale al contratista el certificado de seguro y de fianza. Llame a esas empresas para verificar la cobertura.

Pregúntele al contratista si se ha comunicado con su compañía de seguros para hablar sobre añadir más trabajos o costos.

Denuncie las posibles estafas de contratistas con su departamento de policía local.

Visite www.TDI.texas.gov para obtener más consejos y evitar las estafas, información sobre la cobertura del seguro para los daños causados por tormentas y para saber qué hacer si no está de acuerdo con la decisión de su aseguradora. Llame a la Línea de Ayuda del Departamento de Seguros de Texas al 800-252-3439.