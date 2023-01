El Departamento de Seguros de Texas anuncia nuevos líderes ejecutivos

El Departamento de Seguros de Texas (Texas Department of Insurance - TDI, por su nombre y siglas en inglés) anuncia el nuevo comisionado jefe adjunto y nuevos líderes para las divisiones de Operaciones Administrativas, Seguros de Vida y de Salud, y las Divisiones del Concejo General.

Jessica Balta es la nueva consejera general de TDI. Desde el 2014, ella ha trabajado como concejera pública para la Oficina de Asesoría Pública para el Empleado Lesionado (Office of Injured Employee Councel - OIEC, por su nombre y siglas en inglés). Antes de recibir el nombramiento en OIEC, Barta trabajó con TDI por cuatro años como el enlace legislativo de la División de Compensación para Trabajadores y directora adjunta de Relaciones Gubernamentales. Antes de comenzar su trabajo con el estado, Barta fue la consejera general para Great American Financial Resources, Inc. Ella recibió su licenciatura en leyes de la Universidad de Indiana. Barta comenzará su nueva posición el 1 de febrero.

Melissa Burkhart es la nueva comisionada de operaciones administrativas. Burkhart comenzó en TDI en el 2000 y trabajó en la División de Daños y Accidentes y en la regulación de pólizas antes de moverse a Operaciones Administrativas. Por los pasados cinco años, ella ha servido como comisionada asociada de Adquisiciones y Servicios Generales para TDI. Burkhart recibió su licenciatura de Southwestern University.

Debra Diaz-Lara es la nueva comisionada jefa de la División de Seguros de Vida y de Salud. Diaz-Lara se incorporó a TDI en el 1999 como especialista de seguros. Ella ha sido directora de la Oficina de Garantía de Calidad de Cuidados Administrados y comisionada asociada para la División de Seguros de Vida y de Salud. Antes de unirse a TDI, trabajó para un plan de salud comercial, hospitales y oficinas de médicos.

Dan Paschal es el nuevo comisionado jefe adjunto. Paschal fue el comisionado adjunto para la División de Relaciones Externas, antes de esto, fue el comisionado jefe adjunto de la División de Compensación para trabajadores. Antes de trabajar con TDI, trabajó con el Departamento de Transporte de Texas, en la Cámara de Representantes de Texas y en la Oficina del Gobernador. Paschal es un abogado licenciado y graduado de la Universidad de Texas en Austin y del Centro de Leyes de la Universidad de Houston. Él es veterano de la Reserva Naval de los Estados Unidos, donde se desempeñó como oficial de inteligencia.